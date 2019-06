Un enorme in bocca al lupo a Paolo #Montero per la sua nuova avventura alla guida della #Sambenedettese! pic.twitter.com/ORutGEyEGM — JuventusFC (@juventusfc) 7 giugno 2019

, tramite il proprio account Twitter ufficiale, ha voluto augurare il meglio a una sua ex bandiera, Paolo Montero. L'ex difensore bianconero è pronto a tornare in Italia, per avviare la sua carriera da allenatore in Serie C sulla panchina della Sambenedettese. E chissà che, in futuro, Montero possa poi far ritorno a Torino, ma in panchina.