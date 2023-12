L’allenatore della Primavera, Paolo Montero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quelli che sono gli obiettivi stagionali.‘Noi abbiamo vietato di parlare di età, però sono 2007 e hanno giocato contro una squadra di 2004. Fisicamente li abbiamo visti, pensate A 3 anni di differenza. Sono i ragazzi del futuro della Juventus. Nell’Under 17 ci sono altri venuti con noi e hanno tanta qualità . L’importante, come fa la Next Gen, è che quando hanno bisogno i ragazzi nostri devono essere preparati per fare quel salto lì come successo ad Anghelè quest’anno e l’anno scorso ad altri. Questo è il nostro lavoro, fare quello che chiedono i dirigenti che puntano più sulla crescita. Stando qua bisogna crescere cercando di vincere, non è solo crescere. Siamo sempre la Juventus e dobbiamo vincere’.