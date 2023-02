L'allenatore della Juve Primavera, Paolo Montero, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida contro l'Empoli.SULLA PARTITA -'E' stata una partita giocata con grande matuirtà, è stata gestita bene ed hanno interpretato bene i momenti. Siamo soddisfatti. E' la quarta partita di fila che non prendiamo gol, stiamo difendendo molto meglio, soprattutto nella parte bassa non prendiamo quasi mai gol. Siamo forti, i ragazzi ora stanno meglio e sono più concentrati.SULLA GARA CON IL GENK - 'Tutti sanno quello che è successo in quella partita. Meritavamo di vincere 4-0 ma è successo quello che è successo. I ragazzi si sono resi conto che in ora ci è rimasto solo il campionato e per una squadra come la nostra, se fosse stata la prima squadra sarebbe stata un'annata disastrosa. Dobbiamo giocare per il titolo, la squadra c'è, le qualità ci sono e adesso è il nostro obiettivo primario'.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - 'Ci sono delle regole che si devono rispettare, esattamente come quando sono a casa mia con i miei figli. Educandoli calcisticamente, senza mai mancare di rispetto'.SULLA SQUADRA - 'Sono ragazzi giovani, uno pretende più equilibrio ma a quell'età è comprensibile. E' naturale che loro siano altalenanti e io gli rompo le scatole perchè loro trovino quella concentrazione'.SU NONGE - 'Lo vedo più maturo e più tranquillo ultimamente. Ha le qualità per arrivare in prima squadra, non bisogna togliere la sua ribellione, che è anche bella, ma deve capire quando deve utilizzarla e quando no'.