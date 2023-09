Paolo Montero, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo il match perso contro l'Empoli: "Noi in ogni riunione che facciamo, che analizziamo, è vietato la scusa dell'età. Con la cattiveria e il buon senso non c'è età. Nel secondo tempo abbiamo ribaltato la situazione ed eravamo gli stessi. Abbiamo regalato il primo tempo. Normale che non si trova l'equilibrio, non ce la faccio neanche io alla mia età.""Ci dispiace aver perso ma contenti della reazioni, si è visto che hanno personalità, carattere. Abbiamo avuto palle per il pari"."La maturazione, è normale, c'è un percorso, devono vivere queste partite qua. Non si possono fare gli stessi sbagli, noi come allenatori e persone adulte dobbiamo permetterglielo perché hanno l'età giusta per sbagliare. Sappiamo che può diventare un handicap ma non cerchiamo giustificazioni. Migliorare sbagliando, ti alleni, giochi e prendi esperienza, questo è il cammino. L'importante è ritrovare l'equilibrio. Siamo qua per aiutarli.""Si l'hanno capito. I ragazzi si sono inseriti benissimo, gruppo unito, si è visto nel secondo tempo. Siamo orgogliosi di trovare un gruppo così con questi bravi ragazzi."SOSTEGNO DELLA DIRIGENZA - "Importante per noi, i giocatori, siamo la squadra più giovane del campionato. C'è il loro appoggio e sono contenti di quello che stiamo facendo. Anche con Scaglia abbiamo parlato e il percorso è questo, sapevamo cosa chiedono. Se è più difficile è più bello.""Bellissimo, abbiamo vissuto nove anni spettacolari, gli voglio bene. In quel periodo si stava più con i compagni che con la famiglia, si viaggiava sempre. In una settimana ti trovavi sempre a dormire fuori, in pulmann, in aereo e i miei compagni sono diventati fratelli"."Vero che la Youth League ti dà prestigio però a questa età è l'ultimo momento per fare il salto di qualità"