Paolochiude con una vittoria la sua brevissima esperienza di due partite alla guida con la. Nel post partita l'ex difensore della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole.- "Sono molto felice, molto emozionato e molto grato per la fiducia che mi hanno dato i dirigenti e il comportamento che hanno avuto i giocatori con me. Lo staff mi ha aiutato tanto, le sensazioni sono positive e in questo momento l'obiettivo primordiale era il terzo posto. Dipendiamo ovviamente dai risultati dell'Atalanta, ma in questo momento abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevamo fissato. Complimenti a tutti dunque e per fortuna la festa con Alex è finita bene visto il gol fatto. L'ha applaudito tutto lo stadio come meritava perché è stato un grande giocatore e un grande uomo".- "Abbiamo fatto una valutazione con lo staff e abbiamo messo i giocatori che stavano meglio, sapendo che dovevamo ottenere il terzo posto. Abbiamo scelto questa squadra e questi nomi, i tre attaccanti e il 3-4-3 è relativo, in due giorni non puoi fare molto. Quando alleni i campioni che ha la Juventus diventa tutto semplice"."Per il poco che sono stato qua, ho trovato un grande gruppo, oltre ad essere campioni ho visto grandi uomini ed era quello che mi interessava"."È un orgoglio per me, ringrazio i tifosi per l'affetto che mi mostrano e mi fanno sentire. Quando cammino a Torino è come se fosse Montevideo, mi sento a casa".