Le parole di Paoloa Sky dopo"Euforia nella situazione, mi rendevo conto che era un episodio. A Chiesa ho detto che se facevamo un gol la pareggiavamo. L'analisi è semplice, noi arrivavamo da una partita importante mercoledì, poi purtroppo ti trovi un avversario forte, il peggiore possibile, con il calo mentale, e fai un'ora in difficoltà. Poi è uscito l'orgoglio dei nostri ragazzi, per fortuna con quel coraggio siamo riusciti a pareggiare".- "Unito, questi risultati non si fanno se non si è uniti. Il gruppo è unito e compatto, sono arrivato da 48 ore quindi certe dinamiche non le so".- "Con lo staff ci siamo consultati per i cambi, troppo facile parlare quando perdi 3-0 e hai la fortuna di pareggiare. I ragazzi sono andati a cercarsela, per fortuna l'abbiamo pareggiata".- "Torno a Vinovo a lavorare con i giovani, sono felice di stare alla Juve".