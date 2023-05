Paolo Montero, allenatore della Juve primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni adopo la vittoria contro il Milan:. "Anche loro hanno fatto una bella partita. Noi ci siamo difesi bene, sapevamo che loro fanno bene il possesso e che venivano da sei risultati positivi. Io ho detto ai ragazzi che la cosa più importante era tenere la porta inviolata. Anche con il Frosinone ci siamo difesi bene. Siamo sul podio delle squadre più battute del campionato.. Bisogna difendere tutti per fare questo".Ci sono molti segnali positivi. Tutti i giocatori tornati dall’Under 23, paragonandoli al semestre scorso, sono cambiati a livello mentale e sono diventati uominiParlo del modo in cui si affronta la partita. Quello serve perchè ci sono esempi come Mulazzi, Savona e Bonetti che marcano il cammino e si vede un bel gruppo. Di riflesso lo spogliatoio poi lo trasmette in campo".A me non piace vendere fumo. Stando qui devi andare a lottare per il titolo, il club ti obbliga a farlo e abbiamo la squadra giusta. Ma bisogna essere umili e lavorare".