di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Le parole di mister Joe Montemurro al termine di Juve Women-Inter:



“In Serie A ogni partita è importante. L’Inter è una grande squadra, noi abbiamo gestito bene, abbiamo conservato energia con le rotazioni, fa parte del percorso. Partita chiave perché giochi con una squadretta come il Lione, li affronteremo fuori casa un po’ arrabbiati, contro l’Inter poteva essere difficile perché la testa poteva essere lì. Il gruppo, l’energia, la cultura che abbiamo creato, si devono prendere il merito le ragazze per oggi. Vittoria chiave per lo scudetto? Speriamo di sì. Bonfantini? Ha qualità importanti, ha bisogno di crescere nei 90 minuti, gestire la prima parte di partita, ma sono molto fortunato ad avere una squadra equilibrata, con i cambi posso portare avanti le partite. Abbiamo parlato del terzo gol mancato contro il Lione, non è arrivato peccato. A Lione? Voglio andare a vincere”.