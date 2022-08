Le parole di Coachal termine diLA PARTITA - "Non abbiamo giocato tanto, i ritmi erano un po' fuori tempo ma abbiamo provato cose nuove ed è stato importante".FISICAMENTE - "Sono tutte a livelli diversi, ci servono un paio di settimane per trovare l'equilibrio. Il ritmo è stato abbastanza alto per essere la prima, abbiamo provato 2-3 cose nuove e siamo riuscite a farlo"SINGOLi - "Merita tutta la squadra. Grosso si è inserita bene da centrocampo, anche Cernoia è entrata bene, Caruso, abbiamo fatto delle rotazioni a centrocampo".BOATTIN A DESTRA - "Anche l'anno scorso l'abbiamo vista entrare a centrocampo e abbiamo pensato di farle ricevere palla in zone dove può far male. Cose che stiamo provando".BONFANTINI - "L'anno scorso l'abbiamo fatta entrare per fare cose importanti, è cresciuta e ora vediamo una Bonfantini che può partire più dall'inizio ed essere importante per noi".HURTIG - "Le auguro tante cose importanti, le merita. Per noi è stato importante e speriamo abbia fatto una buona esperienza alla Juve. Sono contento della rosa, abbiamo armi importanti davanti"