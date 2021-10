Delusione per il risultato, ma anche consapevolezza che la Juventus Women a questi livelli può starci. Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Chelsea, vinta per 2-1 dalle inglesi. "Per noi è importante fare esperienza e capire dove possiamo crescere, siamo nuovi a questi livelli, ma il gap con queste squadre non è tanto. Dove migliorare? Dobbiamo capire i momenti della partita, individuare quelli dove si rischia, come è successo in occasione del loro secondo gol con una palla persa che le ha fatte partire in contropiede". "ORGOGLIOSO DELLE RAGAZZE" - Montemurro ha analizzato anche da un punto di vista tattico la partita: "Abbiamo fatto girare bene la palla, soprattutto sul lato debole, creando due occasioni importanti nel primo tempo e riconquistando bene il pallone. Il prossimo step è capire quando andare in profondità o giocare più rapidi, a volte abbiamo buttato via la palla". Un elogio, infine, alla mentalità delle ragazze bianconere: "Abbiamo quella giusta per reagire, dobbiamo crescere ma questa è una buona base di partenza per farlo. Lo stadio? Viviamo per queste notti, speriamo di aver rappresentato la maglia con orgoglio e di aver convinto altri tifosi a venire la prossima volta. Cosa ho detto alle ragazze alla fine? Ho parlato a titolo personale, dicendo loro che queste è stata una delle notti più belle della mia carriera e che sono orgoglioso di loro. Dobbiamo andare avanti così".