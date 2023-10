L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara giocata contro la Fiorentina.'Si è visto un bello spettacolo in campo, faccio i complimenti alle nostre avversarie e alla società viola: questa deve essere la base per la crescita di questo movimento. Abbiamo lavorato contro le difficoltà create da una squadra che riparte molto veloce, ma le ragazze sono state molto brave, abbiamo costruito molto anche prima del calcio di rigore. Stiamo lavorando per trovare un gioco sempre più fluido, quando abbiamo la palla, ma soffermerei l’attenzione anche su come le ragazze lavorano in fase di non possesso, con una grande grinta per recuperare subito il pallone: così si fa vedere un bello spettacolo'.