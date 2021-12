Le parole di Joe Montemurro in conferenza stampa: "Fa parte della crescita, non è stato un caso la prima partita contro il Chelsea, dove abbiamo giocato bene. Sono 4 partite importanti, abbiamo avuto diverse impostazioni tattiche, abbiamo visto la crescita delle ragazze e abbiamo capito che le notti di Champions sono diverse"EROICHE - "Sì è la parola giusta. Ci sono campi molto difficili e questo è uno, le ragazze sono state grandi"ORGOGLIO - "Non è questione di dominare ogni settimana, a volte bisogna capire che hai giocatrici un po' stanche, ci sono le nazionali, bisogna pensare per i blocchi di partite non per una partita sola. Non ho mai cercato alibi, ho fiducia in tutta la rosa, è il mio mestiere"EMOZIONI - "Essere parte della fase a giorno e giocarcela, più passavano le giornate e più eravamo sicuri, a volte dovevamo giocare per portarla a casa, in un campo come questa non puoi dominare"GIRELLI - "Ottime qualità difensive e tattiche, è riuscita a fermare le azioni avversarie"PEYRAUD-MAGNIN - "Abbiamo vinto campionati insiemi. Grande intelligenza sul campo, quando gestire i ritmi, questa lcosa più importnate, oltre le parate. Ha preso decisioni importanti, giocare lungo o corto. Ha la qualità di leggere la partita"LO STADIUM - "Il presidente deve mettere più pullman a disposizione per portare il pubblico se non posson oarrivare (ride ndr). Spero il pubblico arrivi a darci l'ultima spinta per fare qualcosa di mai fatto"