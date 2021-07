Joe Montemurro oggi si è presentato come nuovo allenatore della Juventus Women e ha avuto modo di rilasciare qualche dichiarazione sulla sua fede calcistica e di nazionalità: "Mi fa onore far parte del progetto, per la crescita del calcio italiano e perché ero un fan della Juve da bambino. Torino è una città bellissima: si mangia bene e le persone mi hanno dato un grande benvenuto In Italia sono sempre stato bene: mi sento più italiano che australiano".

