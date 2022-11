Nell'ampia intervista concessa ai microfoni di Italian Total Football, l'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla gara persa dalle sue ragazze contro il Milan.'Abbiamo giocato a Zurigo e poi a Milano, quindi sentivo che la squadra era stanca. Non potevamo lasciare Zurigo la sera stessa, quindi siamo partiti la mattina, siamo atterrati e scesi subito in campo, poi il giorno dopo siamo partiti per Milano. Siamo umani e credo che quella sconfitta fosse prevedibile, sapevamo che prima o poi sarebbe successo perché non possiamo aspettarci che i giocatori siano al top giocando a 48 ore di distanza tra una gara e l’altra. Il bello delle sconfitte è che riportano indietro l’umiltà e ti aiutano a ripartire. Abbiamo perso una sola partita da agosto, sono orgoglioso del fatto che la gente sia stupita delle nostre sconfitte. Sono certo che torneremo a performare ad alti livelli'.