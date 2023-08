L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida contro il Barcellona, valida per il trofeo Gamper. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club.- 'Penso che nel calcio vero non ci si debba nascondere e si debba sempre avere voglia di affrontare i migliori e oggi. Per noiQuesto è un bellissimo torneo, siamo fieri di essere stati invitati, ringraziamo il Barcellona e gli facciamo i complimenti per quello che hanno fatto in campo. Per noi sono momenti importanti in cui imparare e continuare a crescere'.