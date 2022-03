di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Le parole di coach Montemurro al termine di Juve Women-Roma: PARTITA - “Primo temo non male, compatti, abbiamo creato delle occasioni. Nel secondo tempo avevano più spazi, la Roma ha tenuto palla. No, non sono soddisfatto”



CONDIZIONE – “Niente alibi, se non abbiamo la palla non possiamo giocare e non l’abbiamo avuta. Se una squadra corre dietro l’altra fa più fatica. Non ci sono scuse, la squadra non gira bene e dobbiamo trovare una soluzione in campo”



GIUDIZIO – “Non posso dire che abbiamo giocato bene. La squadra è unita, abbiamo voglia di stare insieme e migliorare”



CLASSIFICA – “Stiamo lavorando, abbiamo lavorato per stare davanti agli altri. Noi siamo colpevoli di non aver vinto le partite, di passare da +8 a + 3, non ci sono scuse”



DIALOGO CON BONANSEA - “Non abbiamo parlato della partita ma di altre cose”