Coach Montemurro analizza a JTV Juventus Women-Wolfsburg 2-2 di Champions League femminile: "Sotto il profilo tattico e fisico è stata la partita che mi aspettavo, maE questo non mi è piaciuto, abbiamo perso ritmo. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori il carattere e siamo rimigliorate, eravamo più equilibrate nelle due fasi. Nel complesso, non è stata la Juve che mi piace.""Ci sono partite che non vanno come vuoi, allora devi rimanere in gioco col carattere. Oggi poi i cambi hanno sortito il loro effetto, e va ricordato che affrontavamo una delle squadre migliori d'Europa e strapparle un punto è un pezzo di storia"."Ora abbiamo subito una partita in campionato, dobbiamo raccogliere le energie e concentrarci su quella. Dopodiché penseremo al ritorno in Germania la prossima settimana. Comunque si vede già la crescita all'interno di questa Champions, abbiamo tutto da giocarci ancora!""Il motto conviene più a giornalisti e marketing, noi mettiamo in pratica il Fino alla Fine sul campo come stasera."