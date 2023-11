DaDomenica 26 novembre 2023, alle ore 15:00, la Juventus Women scenderà in campo per affrontare l'ultimo impegno prima di una nuova sosta per lasciare spazio alle Nazionali. Le bianconere sono attese dalla trasferta in Campania per affrontare il Napoli Femminile. L'obiettivo è quello di centrare la terza vittoria consecutiva, confermando la grande prestazione vista contro l'Inter.Proprio dal successo contro le nerazzurre è partito Mister Montemurro nella sua consueta analisi pre gara, soffermandosi poi anche sui buoni segnali avuti - anche e soprattutto dalle giocatrici della Primavera bianconera - nel corso dell'amichevole di giovedì 23 novembre contro la Freedom.L'IMPORTANZA DELLA CONSAPEVOLEZZA NEI PROPRI MEZZI«Secondo me, in alcuni momenti di questi ultimi dodici mesi, abbiamo perso un po' di consapevolezza nei nostri mezzi, ma anche questi aspetti fanno parte del nostro percorso di crescita. Penso, però, che quando arrivano risultati importanti, come quello ottenuto contro una squadra forte come l'Inter, si debba valorizzare la prova della squadra. Abbiamo giocato una grande partita e abbiamo vinto ampiamente e con merito contro le nostre avversarie. Detto questo è importante non esaltarsi troppo dopo una vittoria di questo genere perchè c'è sempre da migliorare, ma di questo aspetto non mi preoccupo perchè le ragazze ne sono consapevoli. In questa settimana, infatti, hanno lavorato duro per preparare nel migliore modo possibile la trasferta contro il Napoli che non sarà facile».LA PARTITA CONTRO IL NAPOLI FEMMINILE«Tutte le partite di questo campionato sono difficili perchè bisogna approcciarle nel migliore modo possibile, con il giusto atteggiamento, e lo stesso discorso varrà per il match contro una squadra ostica come il Napoli Femminile. Dovremo stare molto attenti. Noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere prima di Natale, degli obiettivi che ci siamo posti come squadra e per raggiungerli bisogna continuare su questa strada, di conseguenza la partita in Campania è uno step importante del nostro percorso. Sono sicuro, comunque, che credendo in noi stessi i risultati continueranno ad arrivare e soprattutto continuando ad allenarci con grande intensità».LE CONDIZIONI DEL GRUPPO«La squadra ha lavorato bene, come al solito, con un atteggiamento positivo. L'intensità è stata alta, penso che si stia seguendo molto bene l'impostazione data a inizio stagione. Le ragazze arrivano a Vinovo con il sorriso e con grande determinazione. Lavorano sempre al cento per cento e i risultati si vedono in partita. Questa settimana, in più, abbiamo disputato anche un match amichevole che ci è servito per vedere all'opera diverse giovani calciatrici della Primavera e alcune ragazze della Prima Squadra che avevano trovato meno spazio fino a questo momento».TANTI SEGNALI POSITIVI IN AMICHEVOLE«Giocare gare amichevoli è importante per noi perchè ci permette di vedere in azione anche le giocatrici più giovani. Queste ragazze si sono comportate molto bene, il loro atteggiamento è stato da subito propositivo e sono rimasto molto colpito dalla facilità che hanno avuto nell'adattarsi al modello di gioco della Prima Squadra. Quest'ultimo penso che sia l'aspetto più importante. Significa che siamo sulla strada giusta nel percorso di maturazione calcistica di queste ragazze. Sono soddisfatto anche della performance di quelle giocatrici della rosa della Prima Squadra che hanno trovato un po' meno spazio in gare ufficiali in questo inizio di stagione. Questi test match sono propedeutici anche in questo senso perchè ci permettono di averle pronte nel momento in cui vengono chiamate in causa. Chiaramente quando ci accorgiamo che la squadra gira bene con determinate giocatrici in campo, lo spazio per le altre si riduce, ma il calcio moderno ci insegna che anche chi subentra a gara in corso ha la stessa importanza di chi parte titolare».