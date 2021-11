Le parole di Joein conferenza stampa, alla vigilia della cruciale sfida di Uefa Women's Champions League traCOSA CAMBIARE - "Non sappiamo come andrà la partita, dobbiamo accorciare le distanze, lunghe in fase difensiva. Dobbiamo stare più vicini"LA PARTITA - "Molto diversa, abbiamo già fatto esperienza contro di loro. Ora sappiamo come sono messe, anche dal punto di vista fisico. Domani sera portiamo l'esperienza dell'andata. Ci sarà pressione, siamo fuori casa. Importante il risultato ma ancora di più la prestazione, ci fa capire a che punto siamo"IMPORTANZA - "Una delle partite più importanti della mia carriera? Sì. Lavoro per queste partite, faccio questo mestiere per queste partite"BONFANTINI - "Un'opzione nelle altre partite, lo abbiamo visto. Ho molta fiducia nella sua crescita e sta crescendo in maniera importante. Se può contribuire domani sarà importante"HURTIG - "Il lavoro che facciamo ha dei motivi, può essere un'opzione messa nel ruolo contro la Lazio, un esperimento che possiamo riutilizzare"WOLFSBURG - "Sappiamo che squadra è il Wolfsburg, il loro contributo nel calcio femminile, come società e gioco. Adesso abbiamo capito la pressione a questo livello. Siamo più preparati"GAP - "Contro Chelsea e Wolfsburg fuori casa ci farà vedere dove siamo. Ci siamo avvicinati dal punto di vista tattico e tecnico, fisico non ancora. La Serie A è difficile tatticamente, domani vedremo a che punto siamo arrivati"AMBIENTE SPOGLIATOIO - "Avuta tutta questa esperienza europea, questo serve per la crescita, ora sanno cosa aspettarsi e nello spogliatoio ho avvertito più calma"