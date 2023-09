L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club.- "Per me è un passo in avanti ed è un'opportunità per i nostri fan di assistere da vicino. Siamo tutti contenti di questa nuova avventura e ringraziamo la società per aver capito quanto era importante giocare in uno stadio, così come il comune di Biella. Vogliamo regalare grandi emozioni'.'Ci sono situazioni che bisogna sempre gestire, sappiamo il calendario e non è una situazione che va fuori dal normale. Noi dobbiamo andare avanti, ogni partita è importante perchè abbiamo visto la crescita di tutte le squadre, dobbiamo essere coraggiosi e capire bene le dinamiche del nostro gioco. Abbiamo tanto orgoglio e sia fisicamente che mentalmente, dobbiamo vedere chi è pronto per domenica'.