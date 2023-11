DaLa sesta giornata di Serie A Femminile coinciderà con un super big match: le bianconere ospiteranno a Biella la Roma e sarà una sfida di altissima classifica perchè le due squadre sono appaiate al primo posto a quota 15 punti dopo le prime cinque partite.Sarà una grande sfida, un bellissimo spot per il calcio femminile in Italia, ma anche all'estero: «Contro la Fiorentina è stato un bello spettacolo dal punto di vista del gioco - dichiara Joe Montemurro -, ma in generale per l'immagine del calcio femminile italiano. Spero che lo stesso possa accadere contro la Roma, ma non ho dubbi che sarà una bella partita anche perchè affronteremo la squadra campione d'Italia in carica, una delle più forti in Europa, con una rosa davvero molto importante. Detto questo, noi dovremo pensare soltanto a giocare la nostra gara, come sappiamo, consapevoli del valore delle nostre avversarie».Ancora una volta sarà fondamentale la spinta del "Pozzo-La Marmora", nuovamente esaurito per la terza volta consecutiva: «Le ragazze in settimana si allenano duramente - commenta il Mister -, per arrivare il week-end a giocare in un impianto come quello di Biella. Vivono la partita, di fatto, come un premio per il lavoro svolto e sapere che ancora una volta sarà tutto esaurito, con i nostri tifosi al nostro fianco, non può fare altro che renderci orglogliosi. Noi vogliamo portare spettacolo, vogliamo vedere i nostri tifosi sorridere perchè sono fenomenali, ci seguono da tutta Italia e la loro vicinanza per noi è molto importante».