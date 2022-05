L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del quinto scudetto consecutivo conquistato dalle bianconere.



DEDICA- 'Dedico questo successo ai miei genitori che hanno fatto un grande lavoro di andare dall'Italia a fare una nuova vita in Australia'.



SULLA VITTORIA DELLO SCUDETTO - 'Ogni competizione che giochiamo la giochiamo per vincere, questa squadra ha grande carattere e grande personalità. Riesce a fare risultato anche nelle volte che non gioca bene e posso solo fare i complimenti alla squadra e a come l'hanno fatta crescere in questi anni. La scuola italiana è sempre la stessa e ogni squadra ti mette sempre in difficoltà. Il percorso a Coverciano mi ha aiutato tanto e il calcio femminile è veramente in crescita. Durante il campionato abbiamo gestito bene le rotazioni e siamo stati bravi a trovare un ritmo difficile da gestire, nonostante le tante partite disputate, circa 41 se non sbaglio in 50 settimane. Ora abbiamo alzato il livello e le ragazze sanno di averlo fatto anche quando le cose non andavano bene'.



PUNTO DI SVOLTA - 'Diciamo che il periodo in cui vincemmo a Verona non giocando bene, ho visto che la squadra superava anche quelle difficoltà e ho pensato che la base c'era e dopo la Supercoppa abbiamo visto la vera forza della squadra. La maggior parte delle gare le abbiamo sempre controllate e anche questa è stata una crescita, non penso tanto avanti ma solo di partita in partita. Vogliamo continuare ad avere questa dominanza in Italia e speriamo di raggiungerla anche in Europa'.