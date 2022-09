L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha parlato ai canali ufficiali di Juventus Tv, dove ha analizzato quelli che saranno i prossimi due impegni contro Sassuolo e Koge.'Stiamo cercando di recuperare le giocatrici, dando loro un’idea di quella che sarà la partita di sabato. Non sappiamo cosa aspettarci, nelle prime tre gare hanno utilizzato tre approcci diversi. Per noi è davvero una partita importante, è chiaro che tutti pensiamo a mercoledì ma se non facciamo bene in campionato non possiamo disputare la Champions League. Ho detto alle giocatrice di concentrarsi esclusivamente sulla partita di domani. Poi penseremo al Koge'.