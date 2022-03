Alla vigilia di Lione-Juventus Women, il coach delle bianconere Joe Montemurro presenta il ritorno del quarto di finale di Uefa Women's Champions League in conferenza stampa. Le sue parole:



COME ARRIVA LA JUVE - "La squadra mi ha stupito, tutte a disposizione, con voglia e sorriso. C'è un po' di fatica, ansia, ma non l'hanno mostrata. Vogliono godere di questa avventura, queste partite ci sono una volta nella carriera e l'hanno presa così"



FAVORITA - "Il Lione è la squadra numero 1 al mondo, grandi campionesse, grande storia in questa competizione, giocano a casa hanno riposato 8 giorni, dobbiamo essere realisti, loro sono favorite. La partita dura 90 minuti, speriamo di non andare ai supplementari"



MENTALITA' - "Giochiamo sempre per vincere, siamo qui per giocarla, non vogliamo proteggere il 2 a 1 siamo qui per giocare. Mi fa piacere le ragazze abbiamo preso questa mentalità"



COSA TEME - "Temo la rabbia e la qualità del Lione. Sono pieni di campionesse fatte per la Champions. Abbiamo ferito un po' il loro orgoglio, sono una grande squadra e società"



A INIZIO STAGIONE - "Mi aspetto sempre di arrivare fino alla fine nelle competizioni. Mi è piaciuto l'atteggiamento e lo stile che abbiamo avuto in questa competizione. Siamo cresciuti durante il torneo. Partiamo da un punto zero, per noi è stata una scuola"



DOPO LE PAROLE DEL LIONE - "Bisogna leggere le situazioni e come vanno le partite. Loro hanno avuto tanto possesso nei primi 50-60 minuti, per nostro atteggiamento, poi abbiamo cambiato ed è andata così. Domani vedremo, il primo quarto d'ora il Lione vorrà controllare e poi sarà da vedere"



SQUADRA DIFENSIVA - "Il Lione deve valutare cosa fare, hanno visto cosa abbiamo fatto nel weekend sicuramente. Sono convinto cambieranno atteggiamento. Loro hanno un modo di giocare che è una grande base ma possono cambiare 2-3 cose. Abbiamo valutato 2-3 situazioni in fase offensiva e difensiva, abbiamo trovato 2-3 punti che possiamo portare avanti domani sera"



SCELTE - "Da valutare 2-3 cose prima di fare le scelte. Il 4-3-3 sono numeri, dipende come ci si comporta nei diversi momenti. Adesso sono tutte a disposizione e mi sento male a lasciare alcune fuori, ma non è solo la partenza, ma anche chi entra come cambio. Abbiamo tante giocatrici che a questo livello possono fare il meglio, anche partendo per 50 minuti o subentrando"



CONSAPEVOLEZZA - "Ogni partita porta un pezzo in più, le ragazze capiscono il livello. Noi siamo in una fase di crescita, più stiamo a questo livello e più impariamo e più queste sfide diventano familiari"