Interviene in conferenza stampa Joe, alla vigilia della sfida ditraCHELSEA - "Ogni partita è una crescita ed è importante. Si impara durante queste gare. Ci sono momenti che fanno la differenza, bisogna gestire i momenti e con queste partite impariamo a farlo"CARUSO - "Sta bene, ha lavorato ma è convocata e sta bene"DECISIVA - "Ogni partita è importante, dobbiamo essere pazienti nel trovare la via del gol. La cosa importante è che siamo semore in controllo. Decisiva? Tutte sono decisive a questo livello. Ogni partita è una crescita. Sarà una partita diversa da quella con il Chelsea, si mettono in posizione diversa"WOLFSBURG - "Devono avere paura di noi, siamo a casa nostra, non abbiamo problemi nell'affrontare queste squadre"BOATTIN - "Sta bene, era solo una situazione di sovraccarico"NILDEN - "Fortunati di avere due giocatrici di grande qualità nella stessa posizione. Come mister sono fortunato"HURTIG - "Non riposa da molto tempo, ha avuto solo una settimana di vacanza. La vedo bene, in condizione"CHELSEA - "Emozioni personali allo Stadium che è fantastico"CENTROCAMPO - "Più coraggio con la palla, in posizione per ricevere in costruzione. Dobbiamo dominare la fase di possesso e questo può essere importante per noi"