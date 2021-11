Le parole di coach Joein conferenza, al termine diPAREGGIO - "Fino al gol abbiamo giocato abbastanza bene, dopo il gol siamo calate. Abbiamo perso la via, le distanze. Hanno avuto chance per scelte sbagliate con la palla. Non è andata bene. Nel secondo tempo equilibrio, abbiamo trovato la via. Hanno segnato quando stavamo crescendo. Non abbiamo giocato bene, ma a volte ci voglio partite di carattere. Loro una grandissima squadra"SECONDO TEMPO - "Distanze tra le linee troppo lunghe, tra fase difensiva e quella offensiva. Nell'intervallo abbiamo dato indicazione di dare equilibrio a centrocampo"HURTIG - "Volevo pressare alto e Caruso ha queste capacità. Lina, Bonfantini e Staskova dal 70' perché loro erano stanche"TENSIONE - "Sì si è sentita perché adesso ci crediamo che possiamo andare oltre le situazioni e questa è uan novità per le ragazze. Con il Chelsea abbiamo giocato bene, arriviamo contro il Wolfsburg tra le migliori al mondo e abbiamo sentito un po' di pressione, che le ragazze non sono abituate. Prima della partita ho visto un po' di pressione perché ci credevano"GIRELLI - "Ho visto che le centrocampiste si alzavano ma non rientravano e ho cercato di farle rimanere lì, abbiam ofatto un 4-2-4. Girelli molto brava a leggere le giocate di quando recuperiamo e poi posizionarsi bene. Intelligente, sa quando tenere palla, in questi mesi è cresciuta nel capire che ora le squadre non danno tanto"GIOCATO MALE - "La squadra lo sa, specialmente visti i livelli che abbiamo raggiunto nel gestire. Se riusciremo a gestire i momenti potremo fare anche meglio"QUALIFICAZIONE - "Abbiamo una partita importante con la Lazio, dobbiamo pensare a quella, vedendo chi è in forma e chi dobbiamo recuperare. Sarà una partita tesa. Siamo entrati nella fase a gruppi che è molto importante, ora conta la crescita, il cammino è tutto, per noi è come essere in aula. Non so dire se siamo messi bene per la qualificazione"LUNDORF - "Crampi, come Caruso. Vedremo se la recuperiamo per sabato, se no vediamo settimana prossima. Abbiamo la squadra ababstanza al completo"