di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Le parole di Joe Montemurro in conferenza stampa:



VITTORIA - "Importante dal mio arrivo che tutta la squadra capisse l'importanza del ruolo, dall'inizio della partita o subentrando, il calcio moderno è questo, la squadra che parte non sempre decide. Bisogna gestire i momenti, l'espulsione ci ha dato una mano ma già prima stavamo facendo cose buone"



PRIMO TEMPO - "Nella seconda parte del primo tempo abbiamo alzato Grosso, ma eravamo troppo basse. I primi 10 minuti non sono andati bene, poi abbiamo reagito. Nel secondo tempo l'intenzione era andare più alti ed è andata così"



HURTIG - "Dopo l'errore forse siamo calati un po', abbiamo sbagliato 2-3 gesti tecnici importanti e abbiamo perso ritmo, Quando si segna presto a volte la partita va diversa, è andata così si può anche sbagliare ma abbiamo visto la forza del gruppo che ha tenuto duro"



BONFANTINI - "Tanti la vogliono titolare, abbiamo cercato di farlo nella prima parte dell'anno. A volte devo analizzare come va la partita e abbiamo visto che ci vuole tempo per entrare in ritmo, ma non per dire che non può essere titolare. Una ragazza in crescita, potenzialmente una calciatrice di livello europeo, adesso stiamo vedendo la sua forza quando entra dalla panchina"



IN SETTIMANA - "Pensiamo all'Inter, oggi mi è dispiaciuto che avevamo opportunità di fare possesso e non l'abbiamo sempre fatto. Dobbiamo avere coraggio con la palla se abbiamo questa volontà e se lavoriamo meglio va bene"



FINALE IN CASA - "Sarebbe un sogno, una cosa incredibile. Non lo so se la finale è fattibile, noi la prendiamo partita dopo partita. Stiamo ancora imparando, siamo in fase di crescita. Se siamo qui a maggio per la finale e se vinciamo torno in Australia, basta con il calcio"



COME SI FESTEGGIA - "Meglio che non mi vedono, mi vedono tutti i giorni. Con tranquillità e umiltà, pensiamo all'Inter domenica. Forse un po' di vino e birra"



OCCASIONI - "Pensavo che questa squadra poteva giocarsela all'inizio, i risultati non sapevo, ma ero convinto della rosa"



TIFOSI - "Si è sentito, i tifosi ci hanno dato aiuto nei momenti difficili, ringrazio tutti, questa maglia dà onore al calcio femminile e al calcio in generale. Questa competizione merita questi spettacoli"



GAP - "Per valutare bisogna vedere anche il ritorno, il Lione ha le migliori del mondo, hanno fatto cose importanti per il calcio femminile, ci hanno fatto vedere come si arriva ai quei livelli. Gli altri club hanno imparato a crescere, oggi un bello spettacolo"