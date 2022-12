Le parole di Joein conferenza stampa:RIGORE SU BEERENSTEYN – “Non l’ho vista, solo i commenti dello staff che han detto era dentro. Succede tanto in questo stadio, alla fine non è andata, abbiamo cercato il gol e non l’abbiamo fatto. Dalle campionesse d’Europa abbiamo fatto 0 a 0 e loro hanno fatto fatica in casa loro”.LA PARTITA - “Fase difensiva e la ricerca del gol, una partita tranne 7 minuti a inizio primo tempo che loro hanno avuto una chance, per il resto equilibrata e questo dice tanto. I campioni d’Europa hanno dovuto cambiare modulo e hanno avuto paura, lo stesso l’Arsenal e questo dice tanto. Ma alla fine passano Lione e Arsenal e noi dovremo cercare di rifarci un altro anno”.RAMMARICO – “L’ho detto alle ragazze prima della partita, abbiamo già vinto perché se il Lione cambia modulo per combattere a me dice tanto. La crescita è lì, adesso bisogna aggiungere un pezzettino che porta ai risultati. Durante le 6 partite tanti episodi, con qualcosa di migliore potevamo fare i punti per passare il turno”.DOVE SI POTEVA FARE PUNTI – “Mi dispiace all’Allianz che non abbiamo vinto con il Lione la prima, lo sapevo dentro di me che sono 3 punti buttati via, forse il momento, la situazione. Con tutto il lavoro che abbiamo fatto, le difficoltà avute, io ho solo orgoglio per questa squadra. Da dove ho visto io la partita ho visto un match equilibrato, anche con l’Arsenal. Questa è la base, da qui possiamo crescere”.