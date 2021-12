Le parole di Joein conferenza, nel post: "Cosa abbiamo combinato? Un passo che fa capire la crescita del calcio italiano, che è ad un punto importante e spero che sia stato un salto abbastanza importante per il movimento"OBIETTIVO - "Valutare il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto questo primo blocco di lavoro e le ragazze lo hanno preso abbastanza bene, oggi si vedeva la stanchezza, adesso dobbiamo alzare livello, intensità, siamo sul cammino di crescita"PASSO DECISIVO - "Credere nella base di gioco, usarla come struttura e capire quando cambiare, o fare una prestazione diversa per arrivare al risultato. Il gruppo crede nel lavoro"ASPETTATIVE - "Difficile dire che me lo aspettavo. Avevo un'idea, sul cambiamento del format di Champions, che ce la potevamo fare, magari non quest'anno ma quello dopo, ma ho visto il gruppo equilibrato e che crede nel lavoro"SEGUITO - "Dobbiamo essere nei gruppi ogni anno e cercare di andare oltre al group stage, sarebbe il massimo avere una seconda squadra nella fase a gruppi"SORTEGGIO - "Chi viene viene e cercheremo di fare il meglio, alle ragazze ho detto che non è ancora finita"CRESCITA - "Prima di tutto relax a Natale, le ragazze hanno fatto 4-5 partite in 14 giorni. Poi potremo lavorare, abbiamo avuto poche opportunità di lavorare"A LIVELLO PERSONALE - "Per me un percorso fantastico in carriera, da quando ho preso la squadra ci hanno sempre creduto nel lavoro, un gruppo fantastico che capisce bene dove sono e dove devono andare. Umiltà e voglia di lavorare insieme, sono molto contento"APPORTO DI MONTEMURRO - "Sono una persona positiva, secondo me il rapporto umano con ogni giocatrice è la cosa fondamentale, credo nel mio lavoro e loro ci credono"COMPLIMENTI - "Direttore Braghin mi ha passato i complimenti del presidente Agnelli che era qui e questa è una cosa importante per noi perché si vede la grande famiglia Juve e come siamo trattati come importanza"