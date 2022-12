Le parole di Joein conferenza stampa:FUTURO QUALIFICAZIONE - "Quando sono usciti i sorteggi sembrava già finita, ora siamo nella posizione che vogliamo sempre, arrivare in fondo al gruppo. Tutto aperto adesso, cerchiamo solo di fare una grande prestazione".CON CHE SPIRITO A LIONE - "L'importanza della rosa l'abbiamo visto, l'importante è avere le situazioni giuste, fa parte del mestiere. A Lione dovremo prepararla bene, vedremo i loro punti deboli e quelli di forza, cerchiamo di fare un piano partita importante".BEERENSTEYN - "Da valutare, una cosa da vedere domani".PIANO DI GIOCO - "Cerchiamo di ridurre lo spazio tra le linee, catena che inizia dalla difesa, così le centrocampiste si possono alzare. Abbiamo lavorato su questa fiducia di questa catena, è anche uan situazione di verificare quando farlo e quando no. Il nostro pressing è un p' più alto".CARUSO - "Abbiamo visto la crescita, in quella zona fa molto, quando riceve è molto pericolosa, questa sera abbiamo visto tra le linee c'era poco spazio, loro l'hanno ridotto tanto quello spazio ma lei si mette in posizione per ricevere. La crescita si vede, era un po' stanca, ho cercato di darle tempo in preparazione per Lione".GIRELLI - "Sta facendo tantissimo lavoro, anche quando non segnava si metteva in posizione per le altre, Cri è Cri, fa gol però anche quando non fa gol fa tantissimo".ATTEGGIAMENTO - "Ho cercato la continuità di gioco, non farlo a spezzoni, oggi abbiamo visto questa continuità'.ALLA FINE - "Ringrazio i tifosi e gli addetti allo stadio per il lavoro che hanno fatto. Oggi é anche l'anniversario di Ale e Ricky, ci teniamo tanto e lo vogliamo ricordare"