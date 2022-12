Le parole di Joein conferenza:COSA NON HA FUNZIONATO – “Troppi errori tecnici, sulle ripartenze loro forti. Nella ripresa ci siamo alzate un po’, siamo arrivate lì, però finalizzare è stato difficile loro si sono coperte, alla fine a 5 in difesa per metterci in difficoltà e questo dice molto qui all’Emirates. Purtroppo il risultato non è arrivato”.TANTI ERRORI – “Difficile da spiegare. Le decisioni nei momenti sono quelle, non è che ci siamo messi lì a dire che dobbiamo sbagliare. Una situazione in cui sbagli le scelte, sono arrivate e non posso puntare il dito su una o qualche giocatrice, alla fine abbiamo fatto di nuovo un secondo tempo abbastanza fatto bene, l’unica cosa è che non abbiamo trovato la situazione da finalizzare. In queste partite un errore può fare male come è successo stasera”.DI POSITIVO – “La prima cosa da mettere in prospettiva è che la Champions per noi è nuova, un’avventura di crescita, stare qui dopo l’anno scorso, giocare alla pari contro una squadra forte, dobbiamo mettere tutto in prospettiva. Siamo venuti all’Emirates contro una squadra fortissima e l’abbiamo giocata e non è la prima. Per me la crescita è evidente, ci manca cinismo, quelle piccole cose, i dettagli che dico sempre. Siamo venute all’Emirates e abbiamo messo l’Arsenal in difficoltà che si è messa a 5 in difesa, per noi è una cosa molto positiva”.LA PARTITA - "L'Arsenal è una squadra che sta bene, riparte subito a centrocampo e per questo ci ha messo in difficoltà. Dovevamo trovare lo spazio tra le linee, avere il coraggio di giocare alto. Non voglio puntare il dito su una calciatrice che è stata coraggiosa. I nostri errori ci hanno punito più che i meriti dell'Arsenal".MANCANZA DI TEMPO - "Non è mai sufficiente, tutti vorrebbero sempre più tempo per lavorare sul campo, non è stato un fattore. L'Arsenal è la squadra che è dobbiamo essere onesti, proseguire il nostro percorso di crescita e avere la giusta prospettiva".DA ARSENAL DI PRIMA A ORA - "Ho trovato una rosa e una squadra più completa, più staff, mi fa piacere vedere questa crescita, ma non voglio fare confronti".WILLIAMSON - "Una giocatrice di alto livello, un piacere vederla, abbiamo passato tempi belli qui, una giocatrice di alta qualità e le auguro di andare avanti".ZURIGO - "Mi aspetto una partita difficile, contro il Lione hanno avuto occasioni importanti, una partita da non dare per scontata, sarà l'ultima in casa e sarà importante, loro vedranno la Juve come squadre alla quale rubare punti".