Al termine della gara tra Juve Women e Hellas Verona femminile, conclusasi con la vittoria delle bianconere, l'allenatore Joe Montemurro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV.



'​In inferiorità numerica abbiamo sofferto un pò ma siamo stati bravi a reagire e a portare a casa 3 punti importanti. Abbiamo creato molte occasioni e con la palla al piede dominavamo. Era importante questo, cosi come è stato importante anche far giocare tanto Grosso, oltre a far tornare in campo Sembrant e Panzeri che ne avevano veramente bisogno'.