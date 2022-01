Le parole di coach Joe Montemurro alla vigilia della partita di Coppa Italia della Juventus Women contro l'Inter:



CONTRO LA FIORENTINA – "Il pari contro la Fiorentina ci può dare degli altri stimoli, ci può togliere la pressione sulla striscia di vittorie consecutive. Ogni tanto servono anche questi tipi di risultati per cercare di guardare avanti in maniera positiva".



INDISPONIBILI – "Abbiamo avuto una settimana di lavoro positiva. Solo Hyyrynen riposerà per un piccolo problema con la Fiorentina, e Girelli per i motivi che sappiamo. Siamo tutte a disposizione e la squadra sta molto bene».



INTER – "L’Inter è una squadra ben organizzata e ben allenata, sarà una partita molto difficile. È un doppio confronto importante anche in preparazione per quelli di Champions. Chiaramente l'obiettivo è vincere la Coppa Italia".



CALENDARIO – "Vogliamo indirizzare il risultato in vista del ritorno. Tra gennaio e febbraio ci saranno partite molto importanti per Serie A e Coppa Italia, poi a marzo ci concentreremo sulla Champions League. Siamo preparati ed organizzati".