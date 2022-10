Durante la conferenza odierna, l'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la forza del Lione.'Il Lione è una squadra con grande forza, qualità. Hanno doti molto importanti per capire livello di gioco e prestazione, noi siamo ancora in crescita. Dobbiamo ancora capire. Il Lione invece ha una preparazione ed esperienza diversa. Il calendario mi dispiace che poteva essere fatto diversamente, si potevano cambiare alcune situazioni, parlo solo di salute delle ragazze, alla fine in 48 ore soffri tanto, siamo tutti atleti o facciamo sport e sappiamo che il secondo giorno dopo la gara è il peggiore a livello di rischi. Avere l'opportunità di mettere un giorno prima o un giorno dopo ci permette di stare meglio. Noi lavoriamo per la Champions, per l'Italia, per questa maglia che rappresenta una nazione ricca e grande di calcio. Non fare delle scelte per aiutare questa squadra in Europa mi dispiace un po'.