Intervenuto al termine della gara persa contro l'Eintracht Francoforte e che è costata l'eliminiazione della Juve Women dalla Champions League, l'allenatore Joe Montemurro ha parlato anche dei calci di rigore, commentando così: ''Il calcio a volte è crudele, le cose non vanno sempre come vorremmo. Devo rivalutare la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza, poi siamo calati, ho cercato di cambiare un po’ il modulo per rinfrescare. Alla fine i rigori sono sempre una lotteria'.