Joe Montemurro, a JTV, ha parlato così dopo la finale di Coppa Italia vinta.



LA SQUADRA SA VINCERE - "Questa squadra non molla mai, sa vincere, non è stata una gara dove abbiamo fatto il nostro calcio. Abbiamo sbagliato tanto, loro hanno avuto chance clamorose. Tante finali però nel mio storico in cui abbiamo dominato e poi perso. L'importante era vincere".



IN CHAMPIONS - "Quando ho puntato su quello, in Champions, non scontando anche le nazionali... tante di loro hanno fatto 50ina di partite. Non posso dire che ci fosse paura, ma qualche sbaglio sì. Nella ripresa bella reazione, la Roma ha fatto una bella prestazione. Complimenti".



LA VITTORIA - "Vittoria del gruppo? Quando stai insieme tantissimo come ho fatto vedere nel pre match, diventiamo una famiglia. Loro sono uniti. Riescono a trovare qualcosa, anche con tanta stanchezza. I trofei sono lì per vincerli, nessuno si ricorda come li hai vinti".



GRANDE EMOZIONE - "Molto emozionante, sono arrivato al club che tifavo da bambino. Quando ho capito bene la situazione, poi le ragazze hanno lavorato con i nuovi modi di lavorare, lì ho capito che potevamo andare fino in fondo. A volte non proprio a mio modo, ma dai...".



UN MOMENTO - "Un momento particolare? Tante avventure, ho visto questa squadra alla prima partita col Chelsea. Perso 2-1 ma ho visto una squadra con livelli per combattere con i top. Ho visto una crescita. Una famiglia.