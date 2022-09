Le parole dial termine diGOL - "Il valore di avere centrocampisti che aggiungono gol è importante. Non puo' risolvere solo una la partita. Voglio che Grosso faccia più gol, ha avuto delle occasioni. L'abbiamo gestita bene".CANTORE - "In crescita, ha perso ritmo, ha fatto la preparazione ma ha bisogno di stare in squadra e trovare ritmo con il nostro gioco. Una ragazza in crescita e sarà importante anche per la nazionale".GIRELLI - "Fisicamente non è al 100%, adesso sta segnando e facendo cose importanti, nel 1 tempo abbiamo chiesto di stare più centrale e l'ha fatto bene. Ha avuto un po' di problemi ma cerchiamo di gestirla. Nella mia carriera è la prima volta che gestisco una squadra che non ha fatto la preparazione".ATTEGGIAMENTO - "L'umiltà mi è piaciuta, hanno lavorato insieme hanno trovato le soluzioni, questo è il vero gruppo, lavorano insieme e il gioco esce".GIOCO - "La crescita si vede da questo punto di vista. Adesso devono arrivare le scelte giuste nelle situazioni giuste. Una squadra matura, professionale che vuole fare risultato con un gioco che mi sta piacendo. Manca qualcosa? Continuità, che arriverà".MONTEMURRO - "Merito del gruppo, io ho solo dato il via, la mentalità, una squadra che adesso crede. A Vinovo ho visto che non ci credevano il primo giorno e adesso ci credono"