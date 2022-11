L'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di DAZN Talks, dove è tornato ad analizzare anche la vittoria contro il Parma.'Dal primo istante in cui ho fatto ingresso a Vinovo ho sempre pensato di mettere in pratica un calcio moderno. L'ho fatto in maniera umile e facendo in modo che tutte le ragazze fossero coinvolte. Lo dico con una parola: altruista. E' importante fare qualcosa per un altro senza chiedere nulla in cambio. Questo è un gruppo fantastico. Durante un campionato ci sono cose che non vanno bene, ma è normale. Nel cammino di una squadra è normale avere anche dei momenti negativi. Dobbiamo continuare su questa strada'.