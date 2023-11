DaCoach Joeha introdotto i temi principali del Derby d’Italia femminile, in programma domenica 19 alle 16 a Biella.UNO SGUARDO ALL’INTER«Siamo due squadre che giocano un bel calcio, con giocatrici importanti; l’Inter è molto organizzata»UN PERCORSO CHE VA AVANTI«La partita contro la Roma è stata negativa per il risultato, ma si va avanti: abbiamo 26 giornate in campionato, la Juve è solida: qualche partita negativa fa parte del percorso, bisogna accettarlo, ripartire. Questo è lo sport moderno: dobbiamo crederci, e credere nel nostro gioco, per fare il migliore spettacolo».