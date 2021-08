L'allenatore della Juventus Womenha commentato così a Juventus TV la sconfitta di ieri sera in amichevole contro il Pomigliano:- "Quando cerchi di palleggiare tanto e avere la palla tra i piedi, ogni contropiede avversario e ogni piccola situazione diventa grande. Loro sono stati molto bravi nelle ripartenze e hanno sfruttato le occasioni che abbiamo lasciato. I nostri nuovi concetti non sono ancora ai livelli che speravamo. Ho fatto capire che quando hai tanto la palla ogni transizione sbagliata e ogni errore di palleggio diventa grave".- "Dobbiamo essere più bravi, ma per me c’è stata una crescita stasera. Io so che possiamo giocare questo stile di calcio e andiamo avanti per questa strada, ho sempre avuto buoni risultati giocando in questo modo. Quando costruisci qualcosa di nuovo ci sono sempre momenti di difficoltà e bisogna andare avanti in modo positivo e non ripetere gli stessi errori".