L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.



SULLA GARA - 'È un periodo molto importante per noi e ora dobbiamo cercare di concretizzare tutti i sacrifici fatti in questo periodo. Il Napoli è una squadra molto forte, si è rinforzata a gennaio e quindi dovremo stare molto attenti. Le gare di Coppa e di Campionato sono diverse, cambia il modo in cui le approcci è diverso. Nell’ultimo periodo abbiamo perso un po’ di coraggio e di amore nel giocare a calcio, adesso abbiamo ritrovato il nostro gioco ed è la cosa che mi è piaciuta di più'.



SULLE ASSENZE - 'Abbiamo deciso di non portare Staskova e Lenzini, dando loro più tempo per recuperare. Bonansea è stata poco bene in settimana e dunque non ci sarà. Il rinnovo di Salvai è stato molto importante, diventerà una centrale di grande importanza per noi e per il calcio italiano'.