L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha presentato così il match contro la Sampdoria ai canali ufficiali della società bianconera'Con la Sampdoria non sarà facile: sono organizzate e hanno fatto vedere cose importanti contro squadre importanti; dovremo mostrare maturità nell’approccio alla partita, e al contempo sfruttare questo momento positivo e portare a casa i tre punti. Alla Supercoppa? No, non si pensa ancora, si resta concentrati tutti insieme sul prossimo allenamento e sulla prossima partita'.