L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV in vista della prossima sfida contro il Milan.'Abbiamo visto il rientro di Gunnarsdottir e quello di Bonansea, importanti anche per il gruppo. E’ stata una settimana intensa e di buona preparazione. Nilden ha iniziato a correre, speriamo torni subito. Abbiamo preso questa settimana per far recuperare Pauline, ci sarà anche lei'.