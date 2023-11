Le parole di Montemurro nel post Juve Women-Roma:LA PARTITA - Risultato giusto, loro hanno fatto una grande gara e noi abbiamo sbagliato troppo. Due squadre forti e chi sbaglia paga.BOATTIN A DESTRA – Le scelte sono quelle, ho avuto l’opportunità di cambiare qualcosa prima della gara. Boa preferisce giocare a sinistra ma abbiamo questa situazione che si deve sacrificare un po’.GAP CON LA ROMA – Si cerca di crescere, di andare avanti in modo positivo, cerchiamo di lavorare sempre, non è finita ancora c’è tanto da giocare e vogliamo portarlo fino in fondo.POMIGLIANO – Ho saputo stamattina, sono perplesso. Non è una situazione leggera, cerchiamo di portare avanti il calcio femminile e quando escono queste cose negative mi delude tanto. Mi sembra strano che si possano fare queste scelte così. Abbiamo bisogno di più squadre e partite di alta qualità, di società che investono.