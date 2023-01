Le parole dinel postLA PARTITA – “Non ho visto che abbiamo controllato bene la partita, tanti errori, scelte sbagliate, non ho visto una squadra comoda oggi. Abbiamo sofferto”.PIANO DI GIOCO – “Quando arrivi avanti, nella zona di finalizzare è difficile l’ampiezza, bisogna trovarla prima per portarli fuori. Secondo tempo meglio ma oggi una partita che è una delusione. Colpa dell’allenatore dai”.DELUSIONE – “Alla fine il risultato è 1-1. Abbiamo sbagliato noi, abbiamo perso la concentrazione, è difficile, abbiamo commesso tanti errori in situazioni importanti e l’abbiamo pagato”.MENO RISPOSTE DALLA PANCHINA – “Non posso dire che non abbiamo trovato risposte, a volte le partite vanno così. Non so, sono cose difficili da puntare, ogni partita ha la sua situazione. Fai cambiamenti, funzionano o no. Ma la panchina quest’anno non ha funzionato come l’anno scorso”.CERNOIA – “Mezzala in Coppa, oggi avevamo bisogno che oggi entrasse come trequartista con la sua qualità”.LE GIOVANI – “Pfattner ha fatto una bella partita col Brescia, su Schatzer puntiamo molto, loro sono a disposizione”.SALVAI – “Aveva il cartellino giallo, scelta tecnica di cambiarla”.