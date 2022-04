Le Juventus Women tornano in campo dopo l'eliminazione dalla Champions e reagiscono con una vittoria convincente contro la Sampdoria, battuta 3-1. Al termine del match l'allenatore delle bianconere Joe Montemurro ha commentato così ai microfoni dei cronisti presenti: "Abbiamo resettato bene? Sì, serviva solo la professionalità delle ragazze per mettere a posto questa partita. Sono match difficili, c'era tristezza e giocavamo contro una squadra che aveva poco da perdere. Ho fatto un po' di turnover per avere più freschezza. Dopo Lione i primi due giorni sono stati difficili. Al gol di Staskova ci ho creduto, le ragazze erano tristi per un'opportunità sfuggita, ma per me vederle andare lì e giocarsela è solo positivo: siamo in crescita".



TRA SOSTA E SCELTE - Ora la sosta per le nazionali: partiranno in tantissime, lasciando Montemurro praticamente da solo. L'allenatore ci scherza su: "Troveremo qualcosa fa fare, faremo riunioni con lo staff e ci terremo occupati. Partita col Sassuolo fondamentale? Lo saranno tutte, speriamo di ritrovare le ragazze in forma al rientro". Infine, una risposta su Zamanian e Lundorf: "Zamanian sta giocando poco? Quest'anno l'obiettivo era farla giocare di più, nella prima parte della stagione è successo, nella seconda per scelta tecnica ha giocato meno. Lundorf ancora fuori dall'inizio? Ci sono partite in cui possiamo sfruttare le sue qualità dal primo minuto, altre in cui è meglio farla subentrare. Ma le mie sono sempre scelte tecniche".