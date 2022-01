Le parole di Joe Montemurro in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Milan, finale di Supercoppa:



CONDIZIONE – “Sono stati giorni difficili, ma siamo senza alibi e scuse, siamo qui per fare la miglior prestazione possibile. Stiamo meglio rispetto al nostro arrivo, abbiamo lavorato un po’, abbiamo preparato la partita abbastanza bene”



MILAN – “Un onore stare vicino un grande ex calciatore e un mister che sta facendo crescere il Milan. A Torino abbiamo visto una squadra ben organizzata e ben messa in campo. L’altro giorno abbiamo visto una squadra organizzata, dobbiamo stare molto attenti, è sempre il Milan, dobbiamo giocare con umiltà e rispetto”



PROFESSIONISMO – “Siamo pronti per il salto, ho visto che la Serie A è già valida a livello europeo e fare il salto del professionismo è molto importante. Obbliga le società alla protezione dei contratti con le ragazze. Importante anche la crescita del calcio, il campo parla sempre, dobbiamo crescere a livello di gioco, siamo vicini, come squadre di vertice”



SASSUOLO – “A livello fisico dobbiamo gestire, essere intelligenti nella gestione. Lavoriamo sul carico individuale. Le vittorie sono sempre importanti per il gruppo, non è stata una prestazione a livello, ma il gruppo vuole sempre vincere ad ogni competizione”



CERNOIA – “Sta bene, è rientrata in gruppo e cercheremo di farla rientrare nelle partite”



BONFANTINI – “Domani raggiunge il gruppo, non è a disposizione”



FINALI – “La squadra mi racconta delle finali in Italia, hanno più esperienza di me, bello avere un gruppo che conosce già questa situazione”



PROGETTO JUVE – “Le basi erano già alla Juve, come società in sé. Da lì è facile fare il lavoro di crescita” ACCOGLIENZA – “Sono stato impressionato dallo stadio di Frosinone, speriamo che anche noi avremo uno stadio di 10 mila persone. Grande ospitalità della società, voglio ringraziare lo staff del Frosinone”