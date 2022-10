Le parole diai canali ufficiali della«Non abbiamo giocato al nostro livello, abbiamo commesso troppi errori e il Milan ha meritato. Adesso studieremo il Lione, ci prepareremo per la partita e faremo in modo di essere pronti mentalmente. Ora vediamo che squadra siamo, vediamo come il gruppo reagirà a questa sconfitta. Girelli e Bonansea? Ho scelto io di non far giocare Cristiana dal primo minuto, scelta tattica e legata sia alla freschezza mentale che alla gestione di una ragazza che arriva da un infortunio e ha giocato 80 minuti pochi giorni fa, e poi giovedì abbiamo una partita importantissima. Barbara è stata onesta, mi ha detto che non sarebbe riuscita a dare il 100% e abbiamo deciso di darle un po' di riposo affinché sia pronta per giovedì».