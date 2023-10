Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Sassuolo per 4-0, dove si è soffermato anche sulla difesa.'Difendere non è solo con 3, 4 o 3 difensori, ma con tutta la squadra. Quando la squadra non ha la palla ha una gran voglia di recuperarla. Come ho detto prima, l’atteggiamento è cambiato perché c’è voglia di riprendere palla'.