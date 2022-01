2









Le parole di Joe Montemurro a Juventus Tv, alla vigilia della partita contro la Fiorentina.



FIORENTINA - "Una squadra che si è rinforzata in modo importante, c'è rivalità tra le due squadre e vogliono far vedere che il risultato della settimana scorsa non è il loro valore. Una partita difficile, non sappiamo cosa aspettarci. Difficile fare piano, sotto il puto di vista tattico e di chi gioca. La nostra forza è concentrarci sui nostri principi ed essere preparati"



PIANO DI GIOCO - "Senza palla dobbiamo essere uniti e corti nelle distanze, loro hanno qualità a centrocampo e in attacco, senza palla sarà importante"



ROSUCCI - "Contentissimo del rinnovo, deve stare ancora un paio di anni con me e vedere la mia faccia. Una bandiera per noi, una giocatrice di grande importanza, un leader e porta le sue qualità in campo. Contento di lavorare con lei ancora a lungo"